Мужчина без штанов пробежался по проезжей части и попал на видео

В Воронеже на видео сняли голого мужчину, который бежал по проезжей части

В Воронеже полуголый мужчина пробежался по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Раздетый до трусов мужик устроил марафонский забег у остановки 17-й квартал», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как воронежец в трусах бежит по обочине дороги, после чего сворачивает на тротуар. На записи также заметно, что рядом с нарушителем проехал курьер на скутере. О причинах произошедшего не сообщается.

До этого в Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части. При этом прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников. Драку пресекли, но нарушитель скрылся с чужим телефоном. Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местоположение нарушителя.

Ранее мужчина напал на москвичку из-за дорожного конфликта.