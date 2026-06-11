Машина вспыхнула на СВХ в Москве и попала на камеру

В Москве на СВХ загорелась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Пожар на СВХ у МЦД Моссельмаш, горит машина», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как поднимается столб дыма. О состоянии водителя и перекрытиях на данном участке дороги не сообщается.

До этого во Владимире полностью выгорел пассажирский автобус. К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять спасателей. По данным МЧС, на момент возгорания в общественном транспорте не было пассажиров. На опубликованных фото заметно, что огонь охватил автобус посреди проезжей части.

Кроме того, в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в реку, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее в Курске у автобуса вывалился двигатель после проезда трамвайных путей.