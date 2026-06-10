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Автомобили

Во Владимире автобус вспыхнул посреди проезжей части, и это попало на фото

Во Владимире полностью выгорел пассажирский автобус
ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области

Во Владимире полностью выгорел пассажирский автобус. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава МЧС России.

По данным МЧС, на момент возгорания в автобусе не было пассажиров. Причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России.

Как следует из опубликованных фотографий, огонь охватил пассажирускую машину посреди проезжей части одной из городских улиц.

До этого автобус в Курске на ходу потерял двигатель.

«У автобуса вывалился двигатель после проезда трамвайных путей у Центрального рынка. Ямы на этом участке водители стараются объезжать или очень медленно переползают через рельсы. Автобус не смог», — сообщил Telegram-канал «Курская аномалия».

О том, сколько времени властям города потребовалось на устранение аварии, не сообщается.

Ранее выяснилось, почему электромобили сложнее в обслуживании.

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