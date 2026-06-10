Автобус в Курске на ходу потерял двигатель

В Курске у автобуса вывалился двигатель после проезда трамвайных путей

В Курске из пассажирского автобуса «Волгабас» на ходу вывалился мотор. Фото опубликовал Telegram-канал «Курская аномалия».

«У автобуса вывалился двигатель после проезда трамвайных путей у Центрального рынка. Ямы на этом участке водители стараются объезжать или очень медленно переползают через рельсы. Автобус не смог», — сообщает канал.

О том, сколько времени властям города потребовалось на устранение аварии, не сообщается.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в реку, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее в Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, люди не выжили.