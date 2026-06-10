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Водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, объяснил причину аварии

Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге, перепутал педали
Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

По словам мужчины, во время управления транспортным средством ему стало плохо: началась сильная головная боль и резко ухудшилось зрение. Водитель нажал на педаль тормоза, а это оказалась педаль газа.

Мужчина отметил, что не помнит деталей случившегося.

Об аварии в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Семь бригад скорой помощи, в том числе реанимационные, оказывали помощь на месте.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.

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