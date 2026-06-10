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Автомобили

В Тульской области шесть человек пострадали в массовой аварии

В Тульской области шесть человек пострадали в ДТП с участием семи автомобилей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тульской области вечером 10 июня произошло столкновение семи машин, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По ее информации, авария произошла на 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2.

Также в пресс-службе отметили, что при ликвидации последствий ДТП спасатели с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из транспортного средства одного пострадавшего.

31 мая в Подмосковье на трассе А-107 произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария случилась около 09:20 утра на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По данным полиции, водитель легкового автомобиля Toyota двигался по обочине и допустил столкновение с попутным Ford. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia и маршрутным автобусом. Автобус в результате столкновения опрокинулся.

Ранее люди разбились в массовом ДТП в Новой Москве.

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