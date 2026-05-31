Массовое ДТП с участие автобуса произошло на трассе А-107 в Подмосковье

В Подмосковье на трассе А-107 произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Авария случилась около 09:20 утра на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По данным полиции, водитель легкового автомобиля Toyota двигался по обочине и допустил столкновение с попутным Ford. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia и маршрутным автобусом. Автобус в результате столкновения опрокинулся. Один из его пассажиров не выжил. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

