Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Массовое ДТП с участие автобуса произошло на трассе А-107 в Подмосковье

Автобус опрокинулся после массового ДТП в Подмосковье
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье на трассе А-107 произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Авария случилась около 09:20 утра на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По данным полиции, водитель легкового автомобиля Toyota двигался по обочине и допустил столкновение с попутным Ford. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia и маршрутным автобусом. Автобус в результате столкновения опрокинулся. Один из его пассажиров не выжил. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП на кабриолете, получил очередное наказание от суда. 28 мая 2026 года ему вынесли приговор по делу об отказе от медицинского освидетельствования: суд назначил водителю лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и штраф в размере 45 тыс. рублей.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном Mercedes-Benz SL в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением.

Ранее Ford Focus с людьми разбился в фатальном ДТП.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!