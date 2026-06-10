Названа причина ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Губернатор Паслер: причиной ДТП в Екатеринбурге стало столкновение с автомобилем

Причиной смертельного ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге стало столкновение автобуса с автомобилем. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Серьезное ДТП в Екатеринбурге. После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — написал глава региона.

Об аварии Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы работали на месте трагедии.

По словам Паслера, в результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Семь бригад скорой помощи, в том числе реанимационные, оказывали помощь на месте.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.