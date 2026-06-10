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Экономия до 550 тысяч: марка GAC снизила цены на свои автомобили

Марка GAC объявила скидки на свои автомобили
GAC

Компания GAC объявляет о специальных условиях на покупку автомобилей в официальных дилерских центрах GAC в России в июне. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба китайского бренда.

GAC GS8 отныне можно приобрести по цене от 3,85, GAC S7 — от 5,4, а GAC Aion V — от 4,0 млн рублей. GAC M8 будет предлагаться дилерами за 5,7, GAC GS4 — за 2,9, GAC Empow — за 2,8 млн рублей.

Чтобы получить максимальную выгоду, помимо прямой скидки, нужно сдать прежний автомобиль по системе трейд-ин, а также воспользоваться программой «Второй автомобиль в семью».

До этого в России открыли предзаказы на новый кроссовер GAC S9.

Длина кроссовера составляет 5060 мм, колесная база — 2930 мм. Силовая установка GAC S9 построена по схеме последовательного гибрида (REEV).

У автомобиля полный привод с отдельными электромоторами на передней и задней осях. Бензиновый турбомотор 1.5 с распределенным впрыском служит для зарядки тяговой батареи. Суммарная отдача силовой установки достигает 340 л.с., а транспортный налог рассчитывается по 30-минутной мощности электромоторов, которая составляет всего 147 л.с.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,2 с, запас хода на одной заправке и при полностью заряженной батарее составляет 1019 км, а на электричестве автомобиль может проехать до 208 км.

Ранее ГАЗ сделал из «ГАЗели» полноприводный грузовик-пятитонник.

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