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Автомобили

ГАЗ сделал из «ГАЗели» полноприводный грузовик-пятитонник

В гамме «ГАЗели NN» появился полноприводный вариант с полным приводом
ГАЗ

Горьковский автозавод начал производство нового варианта автомобиля «ГАЗель NN 4х4» – грузовика полной массой 5 т. За счет увеличения грузоподъемности новая модель позволит значительно расширить сферу применения полноприводных автомобилей поколения NN, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе автопроизводителя.

Линейка полноприводных автомобилей «ГАЗель NN» до настоящего времени включала версии бортовых грузовиков, шасси и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. В новой модели допустимая полная масса увеличена до 5 т за счет применения новых конструктивных решений и усиления ряда узлов и агрегатов.

В частности, на тяжелых модификациях внедрен усиленный задний мост с двухскатными колесами, несущая способность задней подвески увеличена за счет введения в пакет рессор дополнительного листа, а у грузовой платформы усилено основание. Грузоподъемность тяжелой «ГАЗели NN 4х4» с бортовой платформой составляет 2,46 т.

До этого ГАЗ впервые представил «ГАЗель» с «роботом».

На выставке COMVEX 2026 в Москве компания ГАЗ представила опытный образец «ГАЗели» с роботизированной коробкой передач. Как сообщили представители завода, решение о запуске в серию будет зависеть от реакции посетителей и реального спроса со стороны потребителей — если рынку потребуется такая машина, ГАЗ готова начать ее серийный выпуск.

Ключевая особенность представленной «ГАЗели» — роботизированная коробка передач с ручным управлением, созданная в первую очередь для водителей с ограниченными физическими возможностями. По сути, это обычная «механика» с одним сухим сцеплением, но функции переключения передач и выжима педали взяли на себя два электронных актуатора.

Ранее выяснилось, почему электромобили сложнее в обслуживании.

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