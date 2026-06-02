В России открыли предзаказы на новый кроссовер GAC S9

Китайская компания GAC объявила о старте предзаказов на полноразмерный гибридный кроссовер S9. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Длина кроссовера составляет 5060 мм, колесная база — 2930 мм. Силовая установка GAC S9 построена по схеме последовательного гибрида (REEV). У автомобиля полный привод с отдельными электромоторами на передней и задней осях. Бензиновый турбомотор 1.5 с распределенным впрыском служит для зарядки тяговой батареи. Суммарная отдача силовой установки достигает 340 л.с., а транспортный налог рассчитывается по 30-минутной мощности электромоторов, которая составляет всего 147 л.с.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,2 с, запас хода на одной заправке и при полностью заряженной батарее составляет 1019 км, а на электричестве автомобиль может проехать до 208 км. У нового флагмана GAC адаптивная подвеска SDC с возможностью изменения жесткости амортизаторов. Доступны три фиксированных режима движения и персональные настройки. Комплекс систем активной безопасности включает адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, систему удержания в полосе и автопарковщик.

Цены и комплектации GAC S9 будут объявлены позднее — с официальным стартом продаж в России.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

