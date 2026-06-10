В Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, люди не выжили

В Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части и устроил фатальное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в депо. В результате ДТП пострадали шесть сотрудников МЧС», – говорится в публикации.

По данным канала, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще четыре – пострадали. Прибывшие медики госпитализировали раненых. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще двоих – как средней степени тяжести.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее на видео попало, как иномарка с людьми опрокинулась в жестком ДТП.