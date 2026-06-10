Появились первые кадры: грузовик переехал 87-летнюю женщину в Перми

В Перми грузовик переехал пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».

«ЧП произошло в 11 утра на ул. Стахановская. 87-летняя женщина переходила дорогу, когда на нее наехал грузовик Volvo», – говорится в публикации.

По данным канала, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Кроме того, в Нижнем Новгороде 33-летний водитель иномарки влетел в ларек с шаурмой.

Ранее в Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, люди не выжили.