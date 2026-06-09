Появилось фото с места взрыва автомобиля Zeekr на юго-западе Москвы

Опубликованы фото с места ЧП на юго-западе Москвы, где взорвался автомобиль Zeekr

В распоряжении Telegram-канала «Осторожно, Москва» оказались кадры с места происшествия на юго-западе столицы, где, предположительно, взорвался автомобиль.

Инцидент произошел на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова, прилегающую территорию оцепили.

На кадрах видно, что на месте дежурят Росгвардия и полиция.

«Официальной информации пока не поступало», — сообщает канал.

Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Telegram-канал Shot уточняет, что возгорание ликвидировали спасатели, его очаг был под капотом китайского электрокара. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого стало известно, что в автомобиле на юго-западе Москвы произошел хлопок.

Ранее сообщалось, что депутат на Ford Mustang попал в жесткое ДТП в Ленобласти.