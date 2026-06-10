Россиянам рассказали об опасности тополиного пуха для двигателей автомобилей

Тополиный пух может вывести из строя двигатель автомобиля. Об этом ТАСС рассказал эксперт Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

Он отметил, что тополиный пух безобиден только тогда, когда летает в пушистом и мягком виде. А когда он в летнюю жару смешивается с водой и грязью, возникает непроницаемая пленка, препятствующая проникновению воздуха в радиатор. Это приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву. Критический же перегрев двигателя неизбежно ведет к дорогостоящему капитальному ремонту.

Поэтому, указал эксперт, следует хотя бы раз в год промывать радиатор. Если же двигатель все же перегрелся, необходимо остановить автомобиль на обочине, открыть капот и подождать, пока температура уменьшится.

В материале отмечается, что в Сибири в настоящее время установилась аномально жаркая погода. В городах начался пик цветения тополей, поэтому на дорогах и у обочин массово скапливается пух.

5 июня ученые Пермского Политеха сообщили, что в этом году сезон тополиного пуха начнется раньше обычного из-за теплой весны. Однако в будущем жители российских городов могут практически перестать сталкиваться с этим явлением.

Ранее россиян предупредили о риске самовозгорания тополиного пуха.