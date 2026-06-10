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Автомобили

Россиянам рассказали об опасности тополиного пуха для двигателей автомобилей

Эксперт Ашурков: тополиный пух может вывести из строя автомобильный двигатель
ilmarinfoto/Shutterstock/FOTODOM

Тополиный пух может вывести из строя двигатель автомобиля. Об этом ТАСС рассказал эксперт Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

Он отметил, что тополиный пух безобиден только тогда, когда летает в пушистом и мягком виде. А когда он в летнюю жару смешивается с водой и грязью, возникает непроницаемая пленка, препятствующая проникновению воздуха в радиатор. Это приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву. Критический же перегрев двигателя неизбежно ведет к дорогостоящему капитальному ремонту.

Поэтому, указал эксперт, следует хотя бы раз в год промывать радиатор. Если же двигатель все же перегрелся, необходимо остановить автомобиль на обочине, открыть капот и подождать, пока температура уменьшится.

В материале отмечается, что в Сибири в настоящее время установилась аномально жаркая погода. В городах начался пик цветения тополей, поэтому на дорогах и у обочин массово скапливается пух.

5 июня ученые Пермского Политеха сообщили, что в этом году сезон тополиного пуха начнется раньше обычного из-за теплой весны. Однако в будущем жители российских городов могут практически перестать сталкиваться с этим явлением.

Ранее россиян предупредили о риске самовозгорания тополиного пуха.

 
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