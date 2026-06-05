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Наука

Россиянам объяснили, почему в будущем тополиный пух исчезнет

ПНИПУ: потомки нынешних россиян не застанут тополиный пух
Константин Чалабов/РИА «Новости»

В этом году сезон тополиного пуха начнется раньше обычного из-за теплой весны. Однако в будущем жители российских городов могут практически перестать сталкиваться с этим явлением. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского Политеха, объяснив, зачем тополя массово высаживали в СССР, существует ли аллергия на пух и почему постепенно он исчезнет из городской среды.

По словам ведущего инженера и ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, обычно тополиный пух появляется в середине июня, однако в 2026 году первые пушинки могут полететь уже в начале месяца. Точные сроки зависят от расположения деревьев и погодных условий: раньше всего начинают пушить тополя на открытых солнечных участках, позже — растущие в парках и тени.

Тополя получили широкое распространение в советских городах благодаря уникальным экологическим качествам. Одно дерево за лето способно удалить из воздуха до 50 килограммов пыли и сажи и поглотить до 120 килограммов углекислого газа. По эффективности очистки воздуха один тополь сопоставим сразу с несколькими дубами, липами или елями. Кроме того, он быстро растет, хорошо переносит городские условия и легко размножается.

Многие считают, что причиной летней аллергии является сам пух. Однако ученые подчеркивают, что это заблуждение.

«Ни целлюлозные волоконца, ни семена тополя не вызывают аллергической реакции у человека», — объяснила Мария Комбарова. По ее словам, пух лишь переносит пыльцу других растений, которые цветут в то же время, включая злаки и сорные травы. Именно они становятся причиной аллергии примерно у 30% людей.

Тем не менее пух нельзя назвать полностью безвредным. Он собирает на своей поверхности пыль, частицы автомобильных выхлопов, бактерии и споры плесневых грибов. По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, эти загрязнения могут раздражать дыхательные пути и создавать дополнительную нагрузку на иммунную систему.

Главная же причина возможного исчезновения тополиного пуха связана с изменением городской политики озеленения. Во многих регионах уже ограничивают или запрещают высадку видов тополей, образующих пух. Вместо них используют пирамидальные формы тополя, серебристый тополь, осокорь и другие деревья, не создающие подобных проблем.

Кроме того, большинство тополей, высаженных в советское время, постепенно достигают предельного возраста. В условиях промышленного города такие деревья живут около 70 лет, после чего начинают разрушаться и требуют замены.

Поэтому, считают специалисты, нынешние поколения еще будут наблюдать характерный «летний снег», а вот детям и внукам жителей крупных городов тополиный пух может быть уже практически незнаком.

Ранее была названа неожиданная причина усиления аллергии.

 
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