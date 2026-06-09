В Госдуме предложили запустить программу по обмену старых машин на новые

В России нужно запустить программу социального лизинга автомобилей с господдержкой — в первую очередь для семей с детьми и участников военной операции на Украине. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Большие начальники на ПМЭФ с помпой объявили о запуске производства в России премиального лимузина Senat 900. Из российского в нем только название — по сути это очередной «китаец» для богатых. То есть даже не смогли сделать свою версию на базе Aurus, о котором столько говорили. Другими словами, все эти решения и предложения — не для людей! Если не можете сделать новый автомобиль, сделайте более доступными те, что есть на рынке сейчас. Давайте запустим социальный лизинг — программу долгосрочной аренды автомобилей российского производства с господдержкой и с возможностью выкупа по льготной цене! На первом этапе — для семей с детьми и участников СВО, в том числе автомобили повышенной вместимости для многодетных», — сказал он.

Миронов отметил, что необходимо предусмотреть прогрессивное софинансирование государства, например, в зависимости от количества детей. Кроме того, в России стоит запустить программу по обмену старого автомобиля на новый.

«Одновременно мы предлагаем запустить программу по обмену старого автомобиля на сертификат для покупки нового, а также ввести льготы на уплату утильсбора для многодетных и участников СВО. Все вместе это позволит существенно повысить доступность автомобилей в стране и даст стимул промышленности», — добавил депутат.

Ранее Минпромторг спрогнозировал рост российского авторынка.