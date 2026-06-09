В тяжелом состоянии: в Северной Осетии бетономешалка улетела в реку в жестком ДТП

В Алагирском районе Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной и улетела в реку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«25-летний парень за рулем фуры ехал со стороны Мамисона, ее вынесло на встречку прямиком в «Тойоту». Пострадали оба водителя: у владельца «японца» сломана рука, второй в тяжелом состоянии», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в водоем, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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