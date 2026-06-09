Приехала скорая: байкер разбился на Западе Москвы, перекрыли две полосы

В районе Москвы Дорогомилово столкнулись мотоцикл и автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На Минской улице произошло ДТП. Перекрыли две полосы из трех. Есть пострадавший, к нему приехала скорая помощь», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На месте собрались люди, которые пытались оказать первую помощь пострадавшему мотоциклисту. На записи также заметно, что на место прибыла бригада скорой: медики госпитализировали байкера.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.