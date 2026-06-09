«Очень испугались»: жители Балашихи рассказали о взрыве автомобиля

Жители Балашихи в интервью MSK1.RU рассказали о первых минутах после взрыва автомобиля в микрорайоне, построенном на месте бывшего военного аэродрома.

Один из жильцов рассказал изданию, что они вышли на балкон и видели, как спасатели пытались выломать дверь машины и достать оттуда человека. По его словам, стало очень тревожно.

Другая жительница призналась, что из-за происшествия опоздала на работу. Она объяснила, что вся семья проснулась, очень испугалась, а младшая сестра заплакала. Уже потом они узнали, что взорвалась машина.

Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.