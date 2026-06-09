Учащимся автошкол грозит новый экзамен

ТАСС: в автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП

Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Там уточняется, что речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео.

Согласно материалу, задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещения, МВД и региональные власти. Доклад кабмину запланирован на следующий год.

Прошлой осенью первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что в Госдуме намерены установить контроль над тем, как автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентария, во многих автошколах не уделяют должного внимания обучению первой помощи или вовсе не проводят такие занятия. А владение такими навыками поможет спасти не менее 140-150 тыс. жизней в год.

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