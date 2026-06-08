Таксист проехался с птицей на пальце по Москве и попал на камеру

В Москве таксист проехался с птицей в руке

В Москве водитель Volkswagen Polo проехал по столице с птицей в руке. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Тариф «вместе» который мы заслужили», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как птица сидит на пальце у водителя в момент движения. При этом заметно, что обстановка не пугает животное.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Шкотовском районе Приморского края медведь выбежал на трассу. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь выбегает на проезжую часть, при этом на дороге достаточно интенсивное движение.

Ранее лошадь выбежала на МКАД и попала на камеру.