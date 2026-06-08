7-литровый бачок омывателя: стали известны характеристики российского Esteo MX

Для заказа будут доступны три эмали кузова – белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Цветовые решения экстерьера дополнены интерьером в двух вариантах на выбор – коричневом или черном цвете, уточняет пресс-служба марки Esteo.

На центральной консоли салона расположены физические кнопки управления климат-контролем. Такое решение обеспечивает быстрое и безопасное изменение ключевых настроек во время движения, не отвлекая водителя от дороги.

Кузов получил полную оцинковку всех наружных кузовных панелей для надежной защиты от коррозии. Дополнительно автомобиль оснащен увеличенным до 7 литров бачком стеклоомывателя и автоматическим омывателем камеры заднего вида.

Esteo выводит на российский рынок две модификации MX — «Премиум» и «Флагман». Обе версии оснащаются идентичной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового турбомотора TGDI (197 л.с.), восьмиступенчатого «автомата» и системы полного привода.

Габариты Esteo MX составляют 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2800 мм.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

Главным конкурентом среднеразмерного внедорожника Esteo MX является весь верхний слой китайского D-SUV сегмента. В первую очередь, соперниками выступят Exeed TXL/RX, GAC GS8, Hongqi HS5, Geely Monjaro, Changan UNI-K, а также некоторые гибридные и премиальные модели. Такое мнение высказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

Премиальная аудитория, приобретающая подобные автомобили, отличается тем, что она более требовательная и более исследовательская. То есть конкуренция будет идти не только по цене, а по ощущению класса, уточнил Блинов.

Ранее стало известно, что в России рекордно подорожал кроссовер KGM Tivoli.