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В России рекордно подорожал кроссовер KGM Tivoli

Цены на корейский кроссовер KGM Tivoli в России подскочили на 405 тысяч рублей
KGM

Корейский бренд KGM (ранее известный в России как SsangYong) изменил прайс-лист на свой самый доступный кроссовер Tivoli. Как выяснили «Автоновости дня», из перечня комплектаций исчезла базовая версия «Сити» стоимостью 3 млн рублей.

В результате минимальная цена модели без учета скидок автоматически выросла на 405 тысяч рублей — теперь кроссовер доступен в двух вариантах: «Оптимум» за 3,39 млн рублей и «Премьер» за 3,6 млн рублей.

При этом для обеих комплектаций действует прямая выгода в 200 тыс. рублей, что позволяет приобрести их за 3,19 и 3,4 млн рублей соответственно.

Технически все версии Tivoli идентичны — под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым классическим «автоматом» Aisin. Привод у кроссовера только передний. Напомним, ранее дистрибьютор KGM анонсировал вывод на российский рынок еще одной модели — кроссовера Actyon, но сроки и цены пока не раскрыты.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России представили гибридный кроссовер UMO 8 с полным приводом.

 
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