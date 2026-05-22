Названы главные конкуренты нового российского премиум-кроссовера Esteo MX

Главным конкурентом среднеразмерного внедорожника Esteo MX является весь верхний слой китайского D-SUV сегмента. В первую очередь, соперниками выступят Exeed TXL/RX, GAC GS8, Hongqi HS5, Geely Monjaro, Changan UNI-K, а также некоторые гибридные и премиальные модели. Такое мнение агентству «Автостат» высказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

Премиальная аудитория, приобретающая подобные автомобили, отличается тем, что она более требовательная и более исследовательская. То есть конкуренция будет идти не только по цене, а по ощущению класса, уточнил Блинов.

Esteo MX, первая модель нового российского премиального бренда, запущена в производство по методу полного цикла на заводе холдинга «АГР» в Шушарах.

Новинка оснащена двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

До этого в России спрогнозировали цену нового кроссовера Esteo MX.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

