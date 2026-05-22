Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Названы главные конкуренты нового российского премиум-кроссовера Esteo MX

Автоэксперт Блинов перечислил, с кем предстоит конкурировать российскому Esteo MX
Esteo

Главным конкурентом среднеразмерного внедорожника Esteo MX является весь верхний слой китайского D-SUV сегмента. В первую очередь, соперниками выступят Exeed TXL/RX, GAC GS8, Hongqi HS5, Geely Monjaro, Changan UNI-K, а также некоторые гибридные и премиальные модели. Такое мнение агентству «Автостат» высказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

Премиальная аудитория, приобретающая подобные автомобили, отличается тем, что она более требовательная и более исследовательская. То есть конкуренция будет идти не только по цене, а по ощущению класса, уточнил Блинов.

Esteo MX, первая модель нового российского премиального бренда, запущена в производство по методу полного цикла на заводе холдинга «АГР» в Шушарах.

Новинка оснащена двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с., классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

До этого в России спрогнозировали цену нового кроссовера Esteo MX.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла премьера большого электробуса e-Citymax 12.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!