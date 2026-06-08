Пьяный экс-глава Тарусы сбил пешехода

Нетрезвый экс-глава Тарусы, а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков сбил пешехода. Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев в своем посте в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел 7 июня.

«Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С.А., в котором пострадала женщина. По информации правоохранительных органов депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая направлена в Калужскую областную клиническую больницу, ей оказывается медицинская помощь», — сообщил Голубев.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

Сергей Манаков был на должности главы Тарусы с 2020 по 2024 год.

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