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Пьяный экс-глава Тарусы сбил пешехода

В Тарусе нетрезвый экс-мэр города сбил женщину
Михаил Голубев/VK

Нетрезвый экс-глава Тарусы, а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков сбил пешехода. Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев в своем посте в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел 7 июня.

«Сегодня около 20 часов в Тарусе на улице Ленина произошло ДТП с участием депутата-самовыдвиженца Думы Тарусского муниципального округа Манакова С.А., в котором пострадала женщина. По информации правоохранительных органов депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая направлена в Калужскую областную клиническую больницу, ей оказывается медицинская помощь», — сообщил Голубев.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

Сергей Манаков был на должности главы Тарусы с 2020 по 2024 год.

До этого в Москве прохожий украл телефон в момент драки на проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, как люди дерутся на проезжей части. При этом прохожий, который намеревался разнять драку, в итоге украл чужой iPhone, случайно выпавший из кармана одного из участников. Драку пресекли, но нарушитель скрылся с чужим телефоном. Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местоположение нарушителя.

Ранее мужчина напал на москвичку из-за дорожного конфликта.

 
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