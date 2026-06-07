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На Ставрополье пять человек попали в ДТП, есть жертвы

В Ставропольском крае в ДТП пострадал один человек, еще четыре не выжили
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Ставропольском крае четыре человека не выжили в ДТП, еще один пострадал. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что авария произошла днем на трассе между городом Минеральные Воды и селом Александровское в Минераловодском округе.

Правоохранители организовали проверку, чтобы проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, добавили в прокуратуре.

На прошлой неделе в Ногайском районе Дагестана 7-летний мальчик не выжил в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 31 мая, в 17:10 на 40-м км автодороги из Кочубея в Минеральные Воды.

По предварительной информации, 50-летний водитель Mercedes не справился с управлением транспортным средством, поэтому машина съехала в кювет и перевернулась. Он сам, 39-летняя женщина и четверо детей в возрасте от девяти до 16 лет попали в больницу.

Ранее машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы.

 
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