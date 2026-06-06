Toyota Land Cruiser потерял колесо на юго-западе Москвы и попал на видео

В Москве внедорожник Toyota потерял колесо в потоке и попал на видео

На юго-западе Москвы у внедорожника Toyota Land Cruiser Prado отвалилось левое переднее колесо и затруднило движение автомобилей. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Ленинский проспект. Отвалилось колесо», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что водитель темно-синего внедорожника стремится перестроиться в правый ряд. и останавливается у бордюра. При этом от автомобиля отделяется переднее колесо и катится дальше по проезжей части под уклон. Затем колесо сместилось левее и ударилось о самосвал, ехавший в левом ряду. Из-за руля Toyota выглянул водитель.

О причинах ДТП не сообщается. Согласно данным из общедоступных баз проверки автомобилей, потерявший колесо Toyota Land Cruiser Prado выпущен в 2018 году.

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