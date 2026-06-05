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Автомобили

Импорт новых автомобилей в Россию подскочил вдвое

В России в мае 2026 года вдвое вырос импорт новых автомобилей
Shutterstock/FOTODOM

В мае 2026 года зафиксирован двукратный рост импорта новых автомобилей в Россию в сравнении с показателями аналогичного месяца 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Импорт новых легковых автомобилей в прошлом месяце составил 34,4 тыс. экземпляров, что почти вдвое больше, чем в мае 2025-го (17,8 тыс. шт.)», — отмечается в сообщении.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов пояснил, что это самый высокий ежемесячный показатель в 2026 году. Импорт подержанных автомобилей в Россию в мае составил 35,1 тыс. экземпляров, что на 5% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Новые автомобили россияне ввозят чаще всего из Китая, подержанные — из Японии. Наиболее популярным для ввоза новым автомобилем по итогам последнего месяца весны стал кроссовер Geely Monjaro.

Ранее в России начали продавать новый отечественный электромобиль.

 
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