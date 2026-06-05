Появилось видео с места ДТП с блогером блогером Энди Кикнадзе

Опубликовано видео с места ночной аварии с блогером Энди Кикнадзе в Москве

Видео с последствиями ДТП, которое произошло сегодня ночью в Москве на улице Свободы, опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Судя по кадрам, на месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что на улице Свободы в Москве блогер Энди Кикнадзе попала в ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, в котором находилась блогер, не справился с управлением и врезался в столб. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Двух пассажиров, включая блогершу, госпитализировали.

Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее кульбит байкера во время жесткого ДТП попал на камеру.