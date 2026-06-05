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Автомобили

В Госдуме призвали бороться с водителями, незаконно использующими знак «Инвалид»

Депутат Нилов: ГАИ должна проверять в реестре автомобили со знаком «Инвалид»
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы (ГД) намерены обязать сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ) проверять автомобили со знаком «Инвалид» по реестру. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что сейчас знак «Инвалид» можно купить и использовать нелегально, например, чтобы бесплатно парковаться на специальных местах. При этом у инспекторов ГАИ нет обязанности сверять машину с реестром, если наклейка есть на стекле.

«Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты», — заявил Нилов.

По его словам, сами инвалиды жалуются, что их места постоянно заняты посторонними, и требуют проводить соответствующие проверки.

До этого Нилов предлагал ужесточить наказание за незаконное использование знака «Инвалид» на автомобиле. По его мнению, настоящие инвалиды и их близкие не должны тратить время в поисках свободных парковочных мест, пока их занимают посторонние. Законопроектом предусмотрена повышенная административная ответственность за повторное нарушение — вплоть до лишения водительских прав на срок до трех месяцев.

Ранее водителям рассказали, за какие нарушения их точно лишат прав.

 
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