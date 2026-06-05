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Автомобили

Антропоморфные роботы начнут работать на российских автозаводах

Губернатор Шапша: антропоморфные роботы появятся на автозаводах Калужской области
Владимир Астапкович/РИА Новости

На автомобильных заводах Калужской области появятся антропоморфные роботы, способные выполнять ряд технологических операций. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На нашем стенде стоит робот «Айнэт» — это не просто картинка, это то, что станет частью экономики и технологического лидерства Калужской области уже завтра. Он способен распознавать предметы, переносить тяжести, заниматься логистикой и высвобождать людей от рутинной работы на конвейере. Для автомобильной отрасли это важно», — сказал Шапша.

Отвечая на вопрос, станут ли автозаводы Калужской области первыми в России, где появятся такие роботы, губернатор отметил, что не слышал, чтобы они применялись где-либо еще в нашей стране.

Владислав Шапша подчеркнул, что все 30 предприятий автомобильного кластера, расположенные в регионе, в настоящее время работают и полностью загружены заказами. Также губернатор Калужской области рассказал о том, какие детали автомобилей, собираемых на местных заводах, являются российскими.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

Ранее стало известно, сколько автомобилей локальной сборки продается в России.

 
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