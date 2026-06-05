Автомобили российской сборки установили рекорд с долей 65%

В мае 2026 года доля автомобилей российской сборки на рынке новых легковых машин достигла 65%, тогда как в мае прошлого года этот показатель составлял 53%, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Минимальная доля отечественного автопрома за последние 20 лет была зафиксирована в 2024 году (41,5%), а максимальная — в 2017 году (85,5%). Всего за пять месяцев 2026 года в России продано 306,6 тыс. новых легковых автомобилей с российским VIN-номером.

В топ-10 брендов локальной сборки по объёму продаж вошли LADA (40,5%), Haval (20,8%), Tenet (16,7%), Jaecoo (3,4%), Solaris (3,1%), Jetour (2,8%), Voyah (2,0%), Evolute (1,6%), Москвич (1,6%) и Omoda (1,5%). Остальные 29 брендов заняли в сумме 6% рынка. При этом часть автомобилей с российским VIN, поставленных на учёт в этом году, — это машины из стоков прошлых лет сборки.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 10 главных автоновинок мая в России.