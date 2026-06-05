Губернатор назвал семь российских деталей автомобилей с калужских заводов

На автомобильных заводах в Калужской области в настоящее время локализованы технологические операции по сварке и окраске кузовов, а также ряд компонентов для автомобилей. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Есть определенный уровень, количество баллов, которые должны набирать автомобили для того, чтобы пользоваться господдержкой. Сварка, окраска, лобовое стекло, система ГЛОНАСС, выхлопная система, топливные баки, поршни, свечи зажигания, рули — это либо уже сделано, либо на финальной стадии», — перечислил Шапша.

Губернатор Калужской области назвал локализацию производства автомобилей важной задачей и заверил, что все предприятия автомобильного кластера Калужской области работают и полностью загружены.

В частности, на бывшем заводе Volkswagen, ныне принадлежащем холдингу «АГР», в настоящее время выпускаются кроссоверы четырех моделей под брендом Tenet. Также в Калужской области компания «Автомобильные технологии» производит кроссовер Haval M6 по полному циклу.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владислава Шапши «Газете.Ru».

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