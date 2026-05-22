Водителям рассказали, за какие нарушения их точно лишат прав

Юрист Воропаев назвал три нарушения водителя, за которые точно лишат прав

Управление в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования и оставление места ДТП почти всегда заканчиваются лишением прав. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Лишением прав закончится управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудника Госавтоинспекции либо врача (если водитель доставлен в медицинское учреждение)», – сообщил адвокат.

Аналогичный исход будет, по словам юриста, и в случае оставление места дорожно-транспортного происшествия. Он уточнил, что в 95% случаев в судопроизводстве разбирательство по этому правонарушению заканчивается лишением прав на управление транспортным средством. По словам эксперта, все перечисленные составы считаются наиболее серьезными с точки зрения законодательства.

