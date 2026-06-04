Подростки превратили карусель в центрифугу с помощью электросамоката в Леноблести

В городе Тихвине (Ленинградская область) ребенок вылетел из карусели, которую подростки раскрутили с помощью электросамоката. Видео опубликовал Telegram-канал «Питерач. Новости Питера». Инцидент произошел еще в апреле.

На видео видно, как собравшиеся подростки приставили электросамокат к карусели, где сидит мальчик, и запустили его. Карусель начинает быстро набирать скорость. В какой-то момент маленький мальчик вылетает с карусели. От резкого маневра с него слетели ботинки.

Мальчику потребовалась помощь медиков.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее реанимобиль с медиками попал в серьезное ДТП, когда спешил к человеку.