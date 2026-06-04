Появились фото российского вездехода Visuva за 33 млн рублей

Корреспондент журнала Motor запечатлел на фото вездеход Visuva T8, который красноярская компания презентовала на Петербургском международном экономическом форуме. Стоимость новинки — 33 млн рублей.

Красноярская компания Visuva появилась в 2023 году, когда инженеры-энтузиасты собрали для себя первый внедорожник, а затем решили запустить серийное производство. Сейчас в линейке бренда две модели: колесный внедорожник S2 и гусеничный вездеход T8.

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Visuva T8 получил полимерные гусеницы шириной 600 мм, которые за счет низкого давления на грунт (0,095 кг/см²) обеспечивают уверенное движение по снегу и болотам. Дорожный просвет — 580 мм, ход подвески варьируется от 220 до 280 мм. Кузов построен на пространственном каркасе. По желанию заказчика наружные панели могут быть выполнены из стеклопластика, алюминия или стали.

Салон вездехода рассчитан на 6–10 пассажиров, а диваны трансформируются в спальные места. На выбор предлагаются два двигателя: бензиновый Toyota V8 мощностью 280 л.с. или дизель на 204 л.с. Максимальная скорость машины составляет 70 км/ч, объём топливного бака — 280 литров.

Базовое оснащение включает мультимедиа с Bluetooth, отопитель, разъемы USB и Type-C, до шести панорамных светильников и люк. За доплату можно получить холодильник, рацию, бак для воды с краном и камеры кругового обзора. На крыше — экспедиционный багажник.

Ранее были названы новые модели бренда Senat.