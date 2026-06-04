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Названы новые модели бренда Senat

Senat выпустит бронированный седан и внедорожник
«Газета.Ru»

Следующими моделями новой российской марки Senat станут бронированный седан, а также внедорожник (SUV). Об этом «Газете.Ru» рассказал на ПМЭФ гендиректор Senat Андрей Панков.

«В рамках развития этой технологической платформы мы планируем представить следующими моделями бронированный седан и версию SUV, для которой будет доступен четырехлитровый мотор. Разумеется, мы планируем максимально возможную унификацию между этими моделями», — сообщил Панков.

До этого стало известно, что цена большого седана длиной 5137 мм составит более 8 млн рублей. Также будет доступна лимузинная версия с колесной базой, увеличенной на 200 мм. Стоит отметить, что схожая модель Hongqi H9, которая, судя по всему, послужила донором для этих машин, продается примерно за 5,5 млн рублей. Все автомобили оснащаются бензиновым двигателем (гибридная версия пока не анонсирована), который развивает 326 л. с. и 450 Нм. Пневматическая подвеска входит в базовое оснащение.

Ранее появились фотографии автомобилей Senat.

 
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