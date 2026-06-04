В центре Москвы перекрыли проезд

В центре Москвы временно перекрыли проезд для транспорта на некоторых участках дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Смоленской улице по направлению в центр, на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленского бульвара», – говорится в публикации.

По данным канала, проезд для машин также ограничили на Бородинском мосту по направлению в центр.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Кроме того, автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру.

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