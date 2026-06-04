Многокилометровая пробка парализовала КАД

В Санкт-Петербурге на юге КАД растянулась пробка в девять километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«В начале десятого в центре города выросли «бордовые» пробки, сейчас заторы остались у «Адмиралтейской» и «Гостиного двора». При этом загруженность дорог в норме», – говорится в публикации.

О причинах автомобильных заторов не сообщается.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Кроме того, автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру.

Ранее в Подмосковье вспыхнул автосервис.