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Автомобили

Автоэксперт объяснил, как жара влияет на состояние салона автомобиля

Эксперт Ерицян: жара негативно влияет на работу электронных компонентов машины
Shutterstock

Жара на улице может оказать серьезное влияние как на внешний вид салона автомобиля, так и на работу его электронных систем. Прямые солнечные лучи ускоряют изнашивание материалов, а также поднимают температуру в машине, делая ее выше уличной. Об этом газете «Известия» сообщил исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

Специалист объяснил, что в результате длительного воздействия ультрафиолета и высоких температур ускоряется износ пластиковых деталей, декоративных элементов салона, кожаной и тканевой отделки. В результате материалы могут начать выцветать, пересыхать и терять первоначальный внешний вид. При этом особенно заметны подобные изменения в машинах, которые часто находятся под открытым солнцем.

«Наиболее чувствительными к жаре считаются передняя панель, рулевое колесо, сиденья и мультимедийные системы. Под воздействием солнечных лучей пластик постепенно теряет эластичность и может покрываться трещинами. Кожаная отделка без дополнительного ухода становится более жесткой и быстрее изнашивается», — предупредил Ерицян.

По его словам, постоянный перегрев также может негативно отражаться на работе электронных компонентов автомобиля, в том числе на мультимедийных комплексах, датчиках и аккумуляторе. Помимо этого, раскаленный салон оказывает дополнительную нагрузку на систему кондиционирования, из-за чего ей необходимо больше времени и энергии для охлаждения воздуха.

Эксперт отметил, что снизить влияние солнца на машину помогут профилактические меры, в числе которых парковка транспортного средства в тени или на крытых стоянках. Также минимизируют воздействие солнцезащитные экраны, тонировка стекол в рамках действующих норм и специальные средства для ухода за разными элементами салона. Кроме того, в жару следует регулярно проветривать автомобиль и стараться не оставлять его под прямыми лучами.

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