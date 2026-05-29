Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествию

Перед дальней дорогой необходимо проверить состояние шин, тормозной системы, аккумулятора, уровень технических жидкостей и работу системы охлаждения машины. Именно эти элементы испытывают наибольшую нагрузку в длительной поездке, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Даже незначительные неисправности в пути могут привести к остановке автомобиля и дополнительным расходам. И даже относительно короткая поездка увеличивает нагрузку на двигатель, тормоза и подвеску, особенно если маршрут проходит по трассе. На высокой скорости скрытые неисправности проявляются быстрее и последствия могут быть серьезнее. Поэтому профилактическая проверка перед дорогой снижает риск поломок и делает поездку безопаснее», — отметил Ерицян.

По его словам, наиболее частыми причинами поломок авто в дороге становятся проблемы с системой охлаждения, износ шин, неисправности аккумулятора и утечки технических жидкостей. Ерицян сказал, что многие из этих проблем можно выявить заранее при обычной диагностике. Когда неисправность возникает в дороге, расходы на эвакуацию и срочный ремонт значительно выше, предупредил эксперт.

Он заключил, что лучшее решение — заранее провести технический осмотр автомобиля и устранить даже мелкие неисправности. Также важно взять с собой минимальный запас технических жидкостей и проверить давление в шинах, посоветовал Ерицян. Такая подготовка позволяет избежать внеплановых расходов и делает поездку более предсказуемой, подытожил эксперт.

