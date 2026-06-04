Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

Автодвижение по Крымскому мосту приостановлено в двух направлениях

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Пост опубликован в 2:37. В нем попросили автомобилистов на переправе и в зоне досмотра сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 4 июня при ударе по нежилым объектам Симферополя не выжили три человека, еще семь были ранены. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Кроме того, ВСУ атаковали Севастополь. В районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана было сбито более 20 целей.

По предварительной информации, в садовом некоммерческом товариществе на Северной стороне упали обломки сбитого беспилотника, а в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома. В городе все еще действует воздушная тревога. Власти призвали жителей оставаться в безопасных местах и сразу сообщать об опасных находках по номеру 112.

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