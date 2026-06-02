В МВД прокомментировали аварию с самокатом в Московской области

МВД Подмосковья: полицейские в Щелково разбираются в ДТП с участием самоката

Сотрудники полиции Московской области разбираются в обстоятельствах аварии с электросамокатом, в которой пострадали трое детей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «Тойота», при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет», — сказано в сообщении.

По данным управления МВД столичного региона, подросткам оказали помощь в больнице и отпустили домой.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение согласно законодательству, заключили в ведомстве.

О ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, во вторник, 2 июня, сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Как уточняли журналисты, школьников доставили в больницу с разными травмами. У двоих детей врачи диагностировали перелом лодыжки и копчика. У третьей пострадавшей — ушиб крестца.

Ранее пьяный водитель без прав сбил пешехода, переходившего дорогу в Москве.