Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

В МВД прокомментировали аварию с самокатом в Московской области

МВД Подмосковья: полицейские в Щелково разбираются в ДТП с участием самоката
ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники полиции Московской области разбираются в обстоятельствах аварии с электросамокатом, в которой пострадали трое детей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «Тойота», при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет», — сказано в сообщении.

По данным управления МВД столичного региона, подросткам оказали помощь в больнице и отпустили домой.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение согласно законодательству, заключили в ведомстве.

О ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, во вторник, 2 июня, сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Как уточняли журналисты, школьников доставили в больницу с разными травмами. У двоих детей врачи диагностировали перелом лодыжки и копчика. У третьей пострадавшей — ушиб крестца.

Ранее пьяный водитель без прав сбил пешехода, переходившего дорогу в Москве.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!