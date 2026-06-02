Россиянам рассказали, какой штраф грозит за наезд на птицу

Адвокат Кудерко предупредила водителей о реальном сроке за наезд на птиц

Сбить птицу на дороге — не случайность, а ДТП с юридическими последствиями. Об этом агентству Прайм рассказала адвокат Елена Кудерко.

«За оставление места такого ДТП водителя ждет лишение прав на срок от года до полутора либо административный арест до 15 суток — независимо от того, дичь это или городской голубь», — пояснила эксперт.

Размер штрафа или компенсации зависит от того, какая именно птица пострадала. Например, дикий сизый голубь в России официально признан охотничьим ресурсом, и компенсация за одну особь составляет 600 рублей. Если под колеса попала стая, сумма умножается на количество погибших птиц.

Суровое наказание ждет водителя, если он сбил птицу, занесенную в Красную книгу — например, беркута, кречета или сапсана. В этом случае размер взыскания будет повышенным.

Ущерб может покрыть полис ОСАГО или КАСКО — в зависимости от конкретной ситуации и условий договора.

Адвокат также предупредила, что если водитель умышленно разогнал стаю или совершил целенаправленный маневр, чтобы задавить птицу, это уже не гражданское правонарушение, а уголовное преступление. Статья 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает ответственность за умышленный наезд на нескольких животных.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если гаишник просит взятку.