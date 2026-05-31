Появились подробности о ДТП под Пермью, в котором разбилась мать с тремя детьми

В Пермском крае женщина с тремя детьми не выжила в ДТП с грузовиком

В Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика не выжили мать и трое детей, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве сообщили, что в ДТП попали автомобиль MAN в составе полуприцепа, ехавший в сторону Екатеринбурга, и Lada Largus. На 113-м км водитель грузовика не учел дорожные и метеорологические условия. Около поселка городского типа Суксун полуприцеп занесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковушкой. В ней ехала мать с тремя несовершеннолетними детьми.

До этого в Ногайском районе Дагестана 7-летний мальчик не выжил в ДТП. Авария произошла в 17:10 на 40-м км автодороги из Кочубея в Минеральные Воды. Предварительно, 50-летний водитель Mercedes не справился с управлением, поэтому машина съехала в кювет и перевернулась. Он сам, 39-летняя женщина и четверо детей в возрасте от девяти до 16 лет попали в больницу.

Ранее инструктор по вождению переехал 16-летнего ученика.