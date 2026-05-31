Глава Крыма назвал сроки налаживания ситуации с бензином

Аксенов: ситуация с бензином в Крыму может прийти в норму за месяц

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что ситуация с бензином на полуострове может прийти в норму в пределах месяца. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Макс.

В сообщении Аксенов призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за нынешних ограничений продажи автомобильного топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж вокруг покупки бензина, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных АЗС.

По словам Аксенова, с 31 мая бензин АИ-92 будут продавать с ограничением объема не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На заправках «Атан» и «ТЭС» эту марку можно купить только по талонам.

В пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что на автозаправочные станции города должны завезти свежие партии бензина. По его словам, дизель ультра на заправках сетей «АТАН» и «ТЭС» пока найти можно, хотя и не везде, а бензина марок АИ-92 и АИ-95 на момент публикации поста в продаже не было.

«Ожидаем в течение дня поставок топлива», — уточнял Развожаев.

Он заверил, что местные власти вместе с руководством Крыма делают все возможное, чтобы быстро урегулировать ситуацию, и попросил севастопольцев отнестись к временным неудобствам с пониманием. В итоге стало известно, что торговля бензином в Севастополе возобновилась.

Ранее Аксенов обещал, что Крым не останется без бензина.