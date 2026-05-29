Губернатор Севастополя рассказал, когда на заправках появится бензин

В течение дня в Севастополь должны поступить новые партии бензина на автозаправочные станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам главы города, сейчас на АЗС сетей АТАН и ТЭС можно найти дизельное топливо ультра, но оно есть не на всех заправках. Бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 временно отсутствует.

«Ожидаем в течение дня поставок топлива», — написал Развожаев.

Губернатор также заявил, что правительство Севастополя и руководство Крыма делают все возможное, чтобы быстро нормализовать ситуацию. Контроль за поставками топлива на полуостров осуществляют Министерство энергетики и Министерство транспорта России. Развожаев попросил жителей отнестись к временным трудностям с пониманием.

До этого сообщалось, что в Севастополе ввели ограничение на продажу топлива — не более 20 литров на один автомобиль. Мера коснулась заправок сети ТЭС на фоне перебоев с поставками. Губернатор призвал местных жителей не создавать искусственный ажиотаж.

Ранее в России зафиксировали дефицит бензина АИ-95.

 
