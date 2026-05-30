Балицкий рассказал о ситуации с движением автотранспорта по трассе «Новороссия»

Балицкий: движение по трассе «Новороссия» в Крым и ДНР осуществляется штатно

Движение автомобилей по трассе Р-280 «Новороссия» в направлении Крыма и Донецкой народной республики (ДНР) осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах движения автотранспорта. При этом глава региона признал наличие некоторых логистических трудностей, но они носят локальный и временный характер.

«Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме. Дефицита в магазинах нет», — уточнил Балицкий.

Также он рассказал, что поставки по трассе «Новороссия» не прекращались, грузоперевозки не останавливались.

Как отметил губернатор, особое внимание уделяется безопасности организованных перевозок детей. Все поездки к местам летнего отдыха происходят в сопровождении специальных служб, по согласованным маршрутам и с соблюдением мер безопасности.

Кроме того, власти проработали альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки.

Накануне Балицкий сообщил, что украинские войска применяют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Губернатор попросил водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. Глава региона также рекомендовал ограничить поездки без острой необходимости.

Также 29 мая на трассе водитель «Камаза» наехал на мину ВСУ. Он не выжил. В результате детонации были повреждены несколько машин, которые перевозили квартирные блоки для строительных объектов в Геническе.

Ранее Балицкий сообщил о массированном налете БПЛА на Запорожскую область.