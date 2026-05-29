Балицкий сообщил о массированном налете БПЛА на Запорожскую область

Балицкий: на подлете к Запорожской области сбили около 100 украинских БПЛА

Около 100 украинских БПЛА уничтожили на подлете к Запорожской области за сутки. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем аккаунте в «Макс».

«Движение БПЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлете к границам Запорожской области уничтожено около 100 БПЛА противника», — написал он.

В этот же день Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют автомобильную трассу «Новороссия» при помощи беспилотников. Летательные аппараты сбрасывают взрывное устройство, которое срабатывает на движение. Губернатор призвал автомобилистов быть осторожнее.

Российские регионы регулярно атакуют беспилотники. Ночью 29 мая администрации Волгоградской области сообщила, что в Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. По данным главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. Предварительно известно о повреждении остекления балконов. Пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Ранее в Ростовской области за ночь отразили атаки более 80 дронов.